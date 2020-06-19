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Sağlık çalışanlarını darp eden şahıs 7 ay sonra kıskıvrak yakalandı

Kağıthane’de 7 ay önce ambulanstaki sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra silahla ateş açan şüpheli yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 19.6.2020 17:26 Son Güncelleme: 19.6.2020 17:34 ABONE OL
Sağlık çalışanlarını darp eden şahıs 7 ay sonra kıskıvrak yakalandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde ambulanstaki sağlık çalışanları ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması yüzünden kavga çıkmış, otomobil sürücüsü sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra silahını çıkararak ateş etmeye başlamıştı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım 2019 günü saat 23.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi, Darülaceze Caddesi üzerinde meydana gelen 'Sağlık çalışanlarına darp ve silahlı saldırı' olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ŞEHİR EŞKIYALARI YAKALANDI

Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 18 Haziran 2020 tarihinde bahse konu olayı gerçekleştiren Sercan B. (24) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın bahse konu olaydaki ambulans görevlileri tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan Sercan B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sağlık çalışanlarını darp eden şahıs 7 ay sonra kıskıvrak yakalandı
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