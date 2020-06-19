SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma yasağı yarın hangi saatlerde başlayacak? 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge geçtiğimiz günlerde son dakika olarak yayınlandı. 20 Haziran tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilecek olan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sebebiyle, sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 81 ilin tamamında geçerli olacak sınırlı kısıtlamanın başlangıç ve bitiş tarihi merak ediliyor. Bu noktada LGS sınav saatleri önem kazanırken Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi saatler arasında sorusu yanıt buldu. 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte konuyla ilgili son dakika haberi…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? LGS GÜNÜ KISITLAMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

Hafta sonu gerçekleşecek olan YKS ve LGS sınavı nedeniyle 81 ilde belirlenen saat aralıklarında kısıtlama uygulanacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre; 20 Haziran Cumartesi, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü sınav öncesi ve sonrası oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla kısıtlama uygulanacak…