SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma yasağı yarın hangi saatlerde başlayacak? 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

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HABERİ: yarın hangi saatlerde başlayacak? 20-21 Haziran var mı?

ile ilgili haberleri, anlık olarak vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 20 Haziran Cumartesi (yarın) Liselere Geçiş Sınavı yapılacak. LGS sınavında yaşanacak yoğunluk nedeniyle ise sokağa çıkma yasağı ilan edileceği bilgisi İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Durum böyle olunca, Hafta sonu yasak var mı? Bu ne zaman başlıyor ve bitiyor? soruları merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 19.6.2020 22:37 Son Güncelleme: 19.6.2020 22:37 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasağı yarın hangi saatlerde, hafta sonu olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından ile ilgili genelge geçtiğimiz günlerde olarak yayınlandı. 20 Haziran tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilecek olan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sebebiyle, sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 81 ilin tamamında geçerli olacak sınırlı kısıtlamanın başlangıç ve bitiş tarihi merak ediliyor. Bu noktada LGS sınav saatleri önem kazanırken Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile bu var mı, hangi saatler arasında sorusu yanıt buldu. 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte konuyla ilgili

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? LGS GÜNÜ KISITLAMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

Hafta sonu gerçekleşecek olan YKS ve LGS sınavı nedeniyle 81 ilde belirlenen saat aralıklarında kısıtlama uygulanacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre; 20 Haziran Cumartesi, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü sınav öncesi ve sonrası oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla kısıtlama uygulanacak…

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasağı yarın hangi saatlerde, hafta sonu olacak mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLADI! HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30'da başlayıp 10.45'de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

YKS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasağı yarın hangi saatlerde, hafta sonu olacak mı?

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

3- Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

4- LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;

- LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,

- LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

- YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,

- YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

- YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak…

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasağı yarın hangi saatlerde, hafta sonu olacak mı?

5- LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

6- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasağı yarın hangi saatlerde, hafta sonu olacak mı?
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