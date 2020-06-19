Sokağa çıkma yasağında yarın toplu taşımalar çalışacak mı, var mı? 20 Haziran LGS günü toplu taşımalar ücretsiz mi olacak?

Yarın 15.00'a kadar uygulanacak olan kısıtlama öncesinde özellikle de sabah saatlerinde LGS sınavına katılacak olan öğrenciler ve velileri için toplu taşımaların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma genelgesi ile yapılmış oldu. Buna göre; otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs. gibi şehir içi ulaşım araçlarında aksaklık yaşanmaması adına belediyeler tedbirleri sağlayacak. Peki, 20 Haziran sokağa çıkma yasağında yarın toplu taşımalar çalışacak mı? LGS günü toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? İşte detaylar…

YARIN TOPLU TAŞIMALAR ÇALIŞACAK MI? 20 HAZİRAN LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Hem bu hafta sonu yani 20 Haziran tarihinde uygulanacak olan LGS sınavı hem de bir sonraki hafta uygulanacak olan YKS sınavı için kısıtlama uygulanacağı bildirildi. Bu kapsamda; sınav yerlerine gitmek için toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar sokağa çıkma yasağında araçların hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor…