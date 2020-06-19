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Sokağa çıkma yasağında yarın toplu taşımalar çalışacak mı, var mı? 20 Haziran LGS günü toplu taşımalar ücretsiz mi olacak?

Hafta sonu öncesi en çok da LGS sınavına girecek olan öğrencilerin gündeminde toplu taşımaların hizmet verip vermeyeceği merak edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesi ile beraber bu konuya ilişkin detaylar da netlik kazandı. 81 ilde Yarın 09.00 ile 15.00 arasında uygulanacak olan kısıtlama sürecinde yaşanabilecek yoğunluk ve dolaylı olarak salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yapılıyor. Peki, 20 Haziran sokağa çıkma yasağında yarın toplu taşımalar çalışacak mı? LGS günü toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.6.2020 16:42 Son Güncelleme: 19.6.2020 16:43 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında yarın toplu taşımalar çalışacak mı, var mı? 20 Haziran LGS günü toplu taşımalar ücretsiz mi olacak?

Yarın 15.00'a kadar uygulanacak olan kısıtlama öncesinde özellikle de sabah saatlerinde LGS sınavına katılacak olan öğrenciler ve velileri için toplu taşımaların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma genelgesi ile yapılmış oldu. Buna göre; otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs. gibi şehir içi ulaşım araçlarında aksaklık yaşanmaması adına belediyeler tedbirleri sağlayacak. Peki, 20 Haziran sokağa çıkma yasağında yarın toplu taşımalar çalışacak mı? LGS günü toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? İşte detaylar…

YARIN TOPLU TAŞIMALAR ÇALIŞACAK MI? 20 HAZİRAN LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Hem bu hafta sonu yani 20 Haziran tarihinde uygulanacak olan LGS sınavı hem de bir sonraki hafta uygulanacak olan YKS sınavı için kısıtlama uygulanacağı bildirildi. Bu kapsamda; sınav yerlerine gitmek için kullanacak olan vatandaşlar sokağa çıkma yasağında araçların hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor…

Sokağa çıkma yasağında yarın toplu taşımalar çalışacak mı, var mı? 20 Haziran LGS günü toplu taşımalar ücretsiz mi olacak?

YARIN TOPLU TAŞIMALAR ÇALIŞACAK MI?

Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak...

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak...

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak...

Sokağa çıkma yasağında yarın toplu taşımalar çalışacak mı, var mı? 20 Haziran LGS günü toplu taşımalar ücretsiz mi olacak?

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı 20 Haziran ve 27-28 Haziran tarihlerinde İETT otobüsleri ve Metrobüs hattı sınava girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Ayrıca sınav merkezlerinin olduğu güzergâhlarda ek seferler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine lise adayı öğrencilerin gireceği LGS ve üniversite adaylarının gireceği YKS sınavlarının yapılacağı günlerde İETT ve Özel Halk Otobüsleri ile Metrobüs araçları öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Öğrencilerin sınav noktalarına erişimde sorun yaşamaması için İETT ayrıca sınav merkezlerinin bulunduğu güzergahlar için ek seferler planladı. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS sınavı için toplam 87 hatta sınav başlangıç ve bitiş saatlerine denk gelecek şekilde 110 ek sefer yapılacak.

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Sokağa çıkma yasağında yarın toplu taşımalar çalışacak mı, var mı? 20 Haziran LGS günü toplu taşımalar ücretsiz mi olacak?
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