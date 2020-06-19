SON DAKİKA: Müge Anlı'nın programında 11 aydır aranıyordu! Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme!

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: 'nın programında 11 aydır aranıyordu! olayında flaş gelişme!

11 aydır kayıp olarak aranan 42 yaşındaki 4 çocuk annesi 'ı arayan ve ekibi sonuca ulaştı. Hem kuzeni hem de sevgilisi olan 'in birkaç gün önce cinayet şüphesi ile gözaltına alınıp sorgulanmasının ardından Ayşe Altuntaş olayı hakkında haberi geldi. 18 Temmuz 2019 günü kızı ile yaşadığı evden çıkıp bir daha dönmeyen kadından uzun bir süredir haber alınamamıştı. Ancak bu sabah Müge Anlı canlı yayında son dakika açıkladı. Ayşe Altuntaş'ı silahla öldürüp gömdüğü ortaya çıkan katil zanlısı hem sevgilisi hem kuzeni olan Mehmet Taşdelen Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Giriş Tarihi: 19.6.2020 14:58 Son Güncelleme: 19.6.2020 14:59 ABONE OL
SON DAKİKA: Ayşe Altuntaş Müge Anlı'nın programında 11 aydır aranıyordu! Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme!

Geçtiğimiz günlerde olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşanmış, hem kuzeni hem sevgilisi olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri tarafından gözaltına alınmıştı. Kendisi ile birlikte toplamda 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugünkü canlı yayında konu ile ilgili gelişmesini açıkladı. 11 aydır kayıp olan Ayşe Altuntaş'ın cesedi bulundu. Mehmet Taşdelen cinayet sorgusunda Ayşe Altuntaş'ı öldürüp gömdüğünü itiraf etti. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları!

MÜGE ANLI'DAKİ AYŞE ALTUNTAŞ OLAYI ÇÖZÜLDÜ!

11 aydır kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın izi bulundu. Kayıp kadının katili hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

SON DAKİKA: Ayşe Altuntaş Müge Anlı'nın programında 11 aydır aranıyordu! Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme!

, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı.4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş İstanbul Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Ayşe Altuntaş'ın kızı ve ekibinden yardım istemişti. 42 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan ile görüştüğü ve o andan sonra kaybolduğu iddia edilmişti.

Kadının cesedi ormanlık alandan çıkarıldı

Yaşanan son gelişme ile Ayşe Altuntaş'ı hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı Mehmet Taşdelen'in yer gösterdi. Ayşe Altuntaş'ın cesedi, Müge Anlı'nın ilk günden beri işaret ettiği Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alandan çıkarıldı. Mehmet Taşdelen de Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi

"İlla ki ölüsü çıkar" demişti

Müge Anlı, yaptığı araştırmada 42 yaşındaki kadının, kaybolduğu gün hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile Eyüpsultan İlçesi'nde bulunan Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alana gittiğini ortaya çıkarmıştı. Canlı yayında; "Bu kadına Pirinççi Köyü'nde ne yaptın?" diyen Müge Anlı'ya, Taşdelen ise; "Ölüsü illa ki çıkar" şeklinde cevap vermişti.

Son dakika: Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Ayşe Altuntaş'ı vahşice... | Vİdeo

SON DAKİKA: Ayşe Altuntaş Müge Anlı'nın programında 11 aydır aranıyordu! Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme!
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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın programında 11 aydır aranıyordu! Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme!
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