Bir ay boyunca köpeğe tecavüz eden Mehmet Haner'den SON DAKİKA haberi geldi! Mahalle sakinleri dükkanı basıp darp etmişti...

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Bir ay boyunca köpeğe tecavüz eden 'den haberi geldi! Mahalle sakinleri dükkanı basıp darp etmişti...

Kan donduran haberinin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. 'da bir tekel bayi işleten isimli kişi bir ay boyunca sokak köpeğine dükkanında tecavüz etti! Talihsiz köpeğe hem işkence yapan hem de tecavüz eden Mehmet Haner, mahalleli tarafından darp edildi. Görüntülerde mahallelinin "Sen küçücük köpeğe nasıl kıyarsın?" dedikleri görülüyor. Olayın ortaya çıkmasından sonra gözaltına alınan Mehmet Haner, 600 TL idari para cezası sonucu serbest kaldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 19.6.2020 09:24 Son Güncelleme: 19.6.2020 09:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Bir ay boyunca sokak köpeğinet tecavüz edip işkence yaptı! Mehmet Haner'i mahalleli darp etti...

İstanbul 'ın Atalar Mahallesi'nde cadde üzerinden bulunan bir tekel bayiinin köpeğe bir ay boyunca işkence ve tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Köpeğe tecavüz ettiği gerekçesiyle 600 lira para cezasına çarptırılığ serbest bırakılan 'in dükkanına mahallenin 'Tecavüzcü' ve 'Sapık' yazdığı ortaya çıktı. Mide bulandıran olaya sakin kalamayan mahalleli dükkanı taşladı.

Sosyal medyada birkaç gündür en çok konuşulan haberler arasında yer alan bu konuya hayvanseverler büyük tepki gösterdi. Yaklaşık 25 bin kişi bu konu hakkında tweet attı. Sokak köpeğine tecavüz eden Mehmet Haner isimli kişi kendi dünyasında darp edildi.

Son dakika haberi: Bir ay boyunca sokak köpeğinet tecavüz edip işkence yaptı! Mehmet Haner'i mahalleli darp etti...

Sosyal medyada infial yaratan olay ardından mahallenin bu mide bulandıran olaya sessiz kalmadığı, dükkanını taşladığı ve kepenklerinin üzerine 'Tecavüzcü' ve 'Sapık' yazdığı belirlendi. Kısa süre için tekel bayisinin tabelasını söken şüphelinin kepenklerini de kısa süre ardından söktürdüğü görüldü.

Son dakika haberi: Bir ay boyunca sokak köpeğinet tecavüz edip işkence yaptı! Mehmet Haner'i mahalleli darp etti...

Bilindiği gibi, hayvanseverler tarafından ortaya çıkarılan olayın ardından köpek veterinere götürülmüştü. Bedeninde tecavüze bağlı tümörler oluşan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sosyal medyada duyulan olayın ardından mahalleliler Haner'i dükkânına gelerek darp etmişti. Daha sonra hakkında şikâyetçi olmuştu.

Bir ay boyunca köpeğe işkence ve tecavüz eden Mehmet Haner'i böyle darp ettiler | Video

Son dakika haberi: Bir ay boyunca sokak köpeğinet tecavüz edip işkence yaptı! Mehmet Haner'i mahalleli darp etti...
Son dakika haberi: Bir ay boyunca sokak köpeğinet tecavüz edip işkence yaptı! Mehmet Haner'i mahalleli darp etti...
Son dakika haberi: Bir ay boyunca sokak köpeğinet tecavüz edip işkence yaptı! Mehmet Haner'i mahalleli darp etti...
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Bir ay boyunca köpeğe tecavüz eden Mehmet Haner'den SON DAKİKA haberi geldi! Mahalle sakinleri dükkanı basıp darp etmişti...
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