Bir ay boyunca köpeğe tecavüz eden Mehmet Haner'den SON DAKİKA haberi geldi! Mahalle sakinleri dükkanı basıp darp etmişti...

İstanbul Kartal'ın Atalar Mahallesi'nde cadde üzerinden bulunan bir tekel bayiinin köpeğe bir ay boyunca işkence ve tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Köpeğe tecavüz ettiği gerekçesiyle 600 lira para cezasına çarptırılığ serbest bırakılan Mehmet Haner'in dükkanına mahallenin 'Tecavüzcü' ve 'Sapık' yazdığı ortaya çıktı. Mide bulandıran olaya sakin kalamayan mahalleli dükkanı taşladı.

Sosyal medyada birkaç gündür en çok konuşulan haberler arasında yer alan bu konuya hayvanseverler büyük tepki gösterdi. Yaklaşık 25 bin kişi bu konu hakkında tweet attı. Sokak köpeğine tecavüz eden Mehmet Haner isimli kişi kendi dünyasında darp edildi.