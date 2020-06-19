Son dakika haberi: Nurtaç Canan kocası tarafından kurşunlandı! Kendi kanıyla bunları yazdı: "Beni Ragıp vurdu..."

23 yıl önce büyük hayallerle Ragıp Canan isimli cani ile evlenen Nurtaç Canan'ın yaşadıkları sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer aldı. Kendi kanıyla öleceğini yazan Nurtaç Canan'ı oğlu kurtardı. Yıllardır işkenceye uğrayan, kafasında kavanoz kırılan, çaydanlıktaki sıcak su ile yakılan talihsiz kadın en sonunda ölümden kıl payı kurtuldu. Yediği kurşunlardan sonra kendi kanıyla yere yazı yazan Nurtaç Canan artık yürüyemiyor, bacaklarını kıpırdatamıyor. Cani kocanın daha önce defalarca eşini aldattığı, genç kızları taciz ettiği de iddia ediliyor.

Nurtaç Canan (46) ve Ragıp Canan (46), 23 yıl önce evlendi. Bir oğulları oldu. Ragıp Canan eşine evlilikleri boyunca şiddet uyguladı. Kafasında kavanoz kırdı. Yumruk atıp burnunu kırdı. Kaynar çayla yaktı. Şiddet mağduru kadın korkusundan şikâyetçi olamadı. Her seferinde ailesinin yanına kaçtı. Kocası akrabaları araya sokarak eşini her defasında ikna edip eve geri getirdi. Evlendiği ilk yıl şiddete dayanamayan Nurtaç Canan eşinden boşandı. Ancak Ragıp Canan onu tekrar evlenmeye razı etti. Pandemi sürecinde işyerlerini kapatan Nurtaç Canan eşine, "Ayrılmak istiyorum" dedi. Çılgına dönen Ragıp Canan, ocaktan aldığı çaydanlığı üzerine attı. Kadının boynu ve kolu yandı. Yine korkudan şikâyetçi olmadı.