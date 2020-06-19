SON DAKİKA HABER: Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

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’de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, vaka sayıları ile ilgili her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarında bulunuyor. Corona virüs 18 Haziran tablosuna göre, vaka sayısı bin 304 iken vefat sayısı ise 21 oldu. Öte yandan test sayısı 48 bin 412 olurken iyileşen hasta sayısı ise bin 382 olarak kayıtlara geçti. Peki, Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 18 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum nedir?

Giriş Tarihi: 19.6.2020 18:49 Son Güncelleme: 19.6.2020 18:49 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

'de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca akşam saatlerinde corona virüs ile ilgili Bakan Koca'nın yapacağı açıklamaları bekleniyor. Bakan Koca, sık sık vaka sayılarındaki artışı önlemek için, yakın temastan kaçınmak gerektiğini ve maske kuralına uyulmasını belirtiyor. Son olarak dün açıklanan veriler de vaka sayısı bin 304 olmuştu. Peki, 19 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne?

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 19 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

Henüz 19 Haziran verileri açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizden bulabilirsiniz…

Son Dakika Haberi: Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

Fahrettin Koca bugünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı:

Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.

Son Dakika Haberi: Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

17 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK TABLO

Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.

Son Dakika Haberi: Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.

Son Dakika Haberi: Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;

Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.

Son Dakika Haberi: Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

14 HAZİRAN CORONA GÜNLÜK TABLO

VEFAT SAYISI: 15

VAKA SAYISI: 1562

TEST SAYISI: 45.176

İYİLEŞEN SAYISI: 1330

Son Dakika Haberi: Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika Haberi: Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
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SON DAKİKA HABER: Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
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