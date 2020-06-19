SON DAKİKA HABER: Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

Türkiye'de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca akşam saatlerinde corona virüs ile ilgili Bakan Koca'nın yapacağı son dakika açıklamaları bekleniyor. Bakan Koca, sık sık vaka sayılarındaki artışı önlemek için, yakın temastan kaçınmak gerektiğini ve maske kuralına uyulmasını belirtiyor. Son olarak dün açıklanan veriler de vaka sayısı bin 304 olmuştu. Peki, 19 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne?

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 19 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

Henüz 19 Haziran verileri açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizden bulabilirsiniz…