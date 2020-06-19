SON DAKİKA HABER: Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

Türkiye'de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca akşam saatlerinde corona virüs ile ilgili Bakan Koca'nın yapacağı son dakika açıklamaları bekleniyor. Bakan Koca, sık sık vaka sayılarındaki artışı önlemek için, yakın temastan kaçınmak gerektiğini ve maske kuralına uyulmasını belirtiyor. Son olarak dün açıklanan veriler de vaka sayısı bin 304 olmuştu. Peki, 19 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne?
Henüz 19 Haziran verileri açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizden bulabilirsiniz…
Fahrettin Koca bugünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı:
Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.
17 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK TABLO
Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.
Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.
İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;
Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.
14 HAZİRAN CORONA GÜNLÜK TABLO
VEFAT SAYISI: 15
VAKA SAYISI: 1562
TEST SAYISI: 45.176
İYİLEŞEN SAYISI: 1330