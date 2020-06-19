SON DAKİKA HABERİ - Yarın sokağa çıkma yasağı hangi illerde yapılacak? 20-21 Haziran Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak?

Son dakika haberler… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yapılacağı haberi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamuoyuna duyuruldu. LGS sınavının giriş ve çıkışında yaşanabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla gerçekleşecek olan kısıtlama saat 09.00-15.00 saatleri aralığında gerçekleşecek. Peki, Hafta sonu sokağa Çıkma Yasağı hangi illerde yapılacak? 20-21 Haziran Sokağa çıkma yasağında muaf olacak kişi ve işletmeler hangileri? İşte konuya ilişkin yayınlanan son dakika genelgesi ve detaylar…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Bu hafta sonu 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan LGS sınavı nedeniyle uygulanan kısıtlamanın uygulanacağı şehirler merak edilirken öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Sınav Türkiye genelinde yapıldığından dolayı sokağa çıkma yasağı belirlenen saat aralığında ülke genelinde uygulanacak…