SON DAKİKA HABERİ - Yarın sokağa çıkma yasağı hangi illerde yapılacak? 20-21 Haziran Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak?

Son dakika haberler… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yapılacağı haberi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamuoyuna duyuruldu. LGS sınavının giriş ve çıkışında yaşanabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla gerçekleşecek olan kısıtlama saat 09.00-15.00 saatleri aralığında gerçekleşecek. Peki, Hafta sonu sokağa Çıkma Yasağı hangi illerde yapılacak? 20-21 Haziran Sokağa çıkma yasağında muaf olacak kişi ve işletmeler hangileri? İşte konuya ilişkin yayınlanan son dakika genelgesi ve detaylar…
Bu hafta sonu 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan LGS sınavı nedeniyle uygulanan kısıtlamanın uygulanacağı şehirler merak edilirken öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Sınav Türkiye genelinde yapıldığından dolayı sokağa çıkma yasağı belirlenen saat aralığında ülke genelinde uygulanacak…
Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak...
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak...
Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak...
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık bulanacak...
Hafta sonu gerçekleşecek olan YKS ve LGS sınavı nedeniyle 81 ilde belirlenen saat aralıklarında kısıtlama uygulanacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre; 20 Haziran Cumartesi, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü sınav öncesi ve sonrası oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla kısıtlama uygulanacak…