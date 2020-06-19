Son dakika | Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde maske takmak zorunlu ve maske takmama cezası ne kadar?

Koronavirüsü yayılımını önlemek amacıyla bir çok ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Valilikler tarafından yayımlanan genelgeler ile maskesiz sokağa çıkma yasağı bir çok ilimizde vatandaşa duyuruldu. Halihazırda, cami, market ya da hafta sonu yapılacak LGS gibi toplu alanlarda maske takmak 81 ilde de zorunlu iken, bulaşma riskinin yoğun olduğu illerde bu kural tüm alanlara yayıldı. Öte yandan, maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası da belli oldu. Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu ve cezası ne kadar?

SON OLARAK İSTANBUL ANKARA VE BURSA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Öte yandan Ankara ve Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda da açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildiği duyuruldu.