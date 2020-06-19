Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde maske takmak zorunlu ve maske takmama cezası ne kadar?

Son dakika | Maskesiz olan iller: Hangi illerde takmak zorunlu ve maske takmama cezası ne kadar?

... Maskesiz olan illere yenileri eklendi. Koronavirüsü normalleşme süreci haziran ayının başında başlamış ve getirilen yasaklar yerini tedbire bırakmıştı. Virüsün yayılmasını önlemede en büyük tedbirlerden biri de takmak… Hafta sonu gerçekleştirilecek sınavı ve diğer tüm sınavlarda da adaylar maske takacak. Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu ve maskesiz sokağa çıkma yasağı var? İşte, maskesiz dolaşmanın yasak olduğu şehirler ve maske takmama cezası…

Giriş Tarihi: 19.6.2020 11:21 Son Güncelleme: 19.6.2020 11:29 ABONE OL
Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde maske takmak zorunlu ve cezası ne kadar?

Koronavirüsü yayılımını önlemek amacıyla bir çok ilde getirildi. Valilikler tarafından yayımlanan genelgeler ile maskesiz bir çok ilimizde vatandaşa duyuruldu. Halihazırda, cami, market ya da hafta sonu yapılacak gibi toplu alanlarda takmak 81 ilde de zorunlu iken, bulaşma riskinin yoğun olduğu illerde bu kural tüm alanlara yayıldı. Öte yandan, maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası da belli oldu. Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu ve cezası ne kadar?

SON OLARAK İSTANBUL ANKARA VE BURSA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Öte yandan Ankara ve Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda da açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildiği duyuruldu.

Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde maske takmak zorunlu ve cezası ne kadar?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde maske takmak zorunlu ve cezası ne kadar?

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR OLACAK?

Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, Kararları alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 lira olacak.

Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde maske takmak zorunlu ve cezası ne kadar?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller: Hangi illerde maske takmak zorunlu ve maske takmama cezası ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA