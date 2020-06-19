Son dakika: Prof. Dr. Kurnaz açıkladı: 2020 insanlığın göreceği en sıcak yaz olacak! Şiddetli doğa olayları...

250 senedir dünyanın insan tarafından yorulduğunu ifade eden Prof. Dr. Levent Kurnaz, pandemi sürecinde 3 aylık bir duraklama olduğunu fakat bunun yeterli olmayacağını belirtirken şiddetli yaz yağmurları hakkında da son dakika açıklamasında bulundu. Profesör Doktor Levent Kurnaz, 'Havaya daha fazla enerji verdikçe doğa olaylarının şiddeti ve hızı artacak, rüzgarların hızı, yağmurların şiddeti artacak. Yağmur düşecekken dolu düşmeye başlayacak küresel ısınma bu olayları daha da sertleştirecek.' dedi.

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