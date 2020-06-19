Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Prof. Dr. Kurnaz açıkladı: 2020 insanlığın göreceği en sıcak yaz olacak! Şiddetli doğa olayları...

: Prof. Dr. Kurnaz açıkladı: 2020 insanlığın göreceği en sıcak yaz olacak! Şiddetli doğa olayları...

İklim Merkezi Müdürü Prof. Dr. , küresel ısınma nedeniyle bu yazın insanlığın göreceği en sıcak yaz olacağını ifade etti. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kurnaz, 2019'un tarihte yaşadığımız en sıcak yaz olduğunu belirtirken bu senenin daha da sıcak olacağını aktardı. Atmosferin kirlenmesi nedeniyle her sene daha da sıcak olma riski söz konusu, uzman isim doğa olaylarının şiddetinin de daha da artacağından söz etti; işte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.6.2020 14:01 Son Güncelleme: 19.6.2020 14:20 ABONE OL
Son dakika: Prof. Dr. Kurnaz açıkladı: 2020 insanlığın göreceği en sıcak yaz olacak! Şiddetli doğa olayları...

250 senedir dünyanın insan tarafından yorulduğunu ifade eden Prof. Dr. , pandemi sürecinde 3 aylık bir duraklama olduğunu fakat bunun yeterli olmayacağını belirtirken şiddetli yaz yağmurları hakkında da açıklamasında bulundu. Profesör Doktor Levent Kurnaz, 'Havaya daha fazla enerji verdikçe doğa olaylarının şiddeti ve hızı artacak, rüzgarların hızı, yağmurların şiddeti artacak. Yağmur düşecekken dolu düşmeye başlayacak küresel ısınma bu olayları daha da sertleştirecek.' dedi.

Sibirya'da sıcaklıklar 30 dereceye yükseldi! 2020 yılı dünyanın gördüğü en sıcak yıl olacak uyarısı! | Video

Son dakika: Prof. Dr. Kurnaz açıkladı: 2020 insanlığın göreceği en sıcak yaz olacak! Şiddetli doğa olayları...

tarafından yayınlanan raporuna göre bugün özellikle saat 18:00'e kadar şiddetli yağmur bekleniyor. Hissedilen hava sıcaklığının ise 23 derece olduğu ifade edildi. Hafta sonu havanın nasıl olacağı konusunda araştırmalar da sürerken, hava durumu raporunda yağış bekleniyor. Cumartesi öğle saatlerine kadar İstanbul'da yağmur bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: Prof. Dr. Kurnaz açıkladı: 2020 insanlığın göreceği en sıcak yaz olacak! Şiddetli doğa olayları...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Prof. Dr. Kurnaz açıkladı: 2020 insanlığın göreceği en sıcak yaz olacak! Şiddetli doğa olayları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA