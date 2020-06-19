Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Linçten polis kurtardı...

MAHALLELİ KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Bağırışlara aldırmayan şüpheli, dış kapıyı açmadı. Bunun üzerine aile üyeleri ile mahalleli dış kapıyı kırarak içeri girdi. Kapının kırılarak açılmasından sonra iki kız çocuk ağlayarak dışarı koştu. Aile üyeleri ile mahalleli, şüpheliye yönelik linç girişiminde bulundu. Bilgilendirilme üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. Gözaltına alınan şüpheli ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü. Tacize uğradığı öne sürülen 2 çocuk da ifade işlemleri için aileleri ile birlikte polis merkezine götürüldü.



