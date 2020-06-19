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Trafiğe kapatılan yolda cuma namazı

'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bugün kentin en işlek caddelerinden birisi trafiğe kapatılarak cuma namazı kılındı. Yüzlerce vatandaş yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki caddede namaz kıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 14:13 ABONE OL
Trafiğe kapatılan yolda cuma namazı
Normalleşme süreci kapsamında 74 gün sonra ilk cuma namazı üç hafta önce kılındı. Dördüncü namaz ise belirlenen yerlerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kalabalık bir cemaatle kılındı.
Seyhan ilçesinde Ali Münif Yeğenağa Caddesi saat 12.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Yüzlerce vatandaş önce Yağ Camiyi doldurdu. Geri kalanlar ise yaklaşık 1 kilometrelik caddede seccadelerini sererek namaz vaktini bekledi.
Ezanın okunmasıyla birlikte namazını kılan vatandaşlar daha sonra caddeden ayrıldı. Caddede namaz kılanlar drone ile havadan görüntülendi.
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Trafiğe kapatılan yolda cuma namazı
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