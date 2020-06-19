Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Trafik polisinin duyarlılığı taktir topladı! İstanbul’da elleriyle rögar kapağını temizledi

Trafik polisinin duyarlılığı taktir topladı! ’da elleriyle rögar kapağını temizledi

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. , ’da sağanak yağışı sonrası bir trafik polisinin elleriyle rögar kapağını temizlemesi görüntülerini paylaştı. Birpınar şöyle diyerek paylaştı:  “’yi uyarmıştık! Hatırlatmıştık!”

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 00:52 Son Güncelleme: 20.6.2020 00:53 ABONE OL
Trafik polisinin duyarlılığı taktir topladı! İstanbul’da elleriyle rögar kapağını temizledi

İstanbul'daki sağanak yağmurda rögar kapağını bir trafik polisi kendi elleriyle temizlemeye çalıştı. Sosyal medyada yer alan bu görüntü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geldiği noktanın ne olduğuna dair yorumları da beraberinde getirdi.

Trafik polisi İstanbul’da elleriyle rögar kapağını temizledi, duyarlılığı taktir topladı | Video

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "İSKİ'yi uyarmıştık! Hatırlatmıştık!" diyerek bu polisin rögar kapağını temizlemesini paylaştı.

BİRPINAR, "YAZ AYLARINDA SIKINTI YAŞARIZ!" DEMİŞTİ
Birpınar ayrıca yaz yağmurları için İSKİ'yi uyardığı iletiyi paylaştı: "İSKİ'ye Hatırlatma...! İstanbul'da yaz yağmurlarının şiddetli geçmesi bekleniyor. Alt yapılar, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bağlantılar İSKİ tarafından temizlenmeli. Bu konuda tedbirler alınmalı. Aksi takdirde, yaz aylarında sıkıntılı günler yaşarız."

SON DAKİKA: Nurtaç Canan’ı yaralayan Ragıp Canan Esenyurt'ta yakalandı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik polisinin duyarlılığı taktir topladı! İstanbul’da elleriyle rögar kapağını temizledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA