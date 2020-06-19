Trafik polisinin duyarlılığı taktir topladı! İstanbul’da elleriyle rögar kapağını temizledi

İstanbul'daki sağanak yağmurda rögar kapağını bir trafik polisi kendi elleriyle temizlemeye çalıştı. Sosyal medyada yer alan bu görüntü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geldiği noktanın ne olduğuna dair yorumları da beraberinde getirdi.

Trafik polisi İstanbul’da elleriyle rögar kapağını temizledi, duyarlılığı taktir topladı | Video

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "İSKİ'yi uyarmıştık! Hatırlatmıştık!" diyerek bu polisin rögar kapağını temizlemesini paylaştı.

BİRPINAR, "YAZ AYLARINDA SIKINTI YAŞARIZ!" DEMİŞTİ

Birpınar ayrıca yaz yağmurları için İSKİ'yi uyardığı iletiyi paylaştı: "İSKİ'ye Hatırlatma...! İstanbul'da yaz yağmurlarının şiddetli geçmesi bekleniyor. Alt yapılar, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bağlantılar İSKİ tarafından temizlenmeli. Bu konuda tedbirler alınmalı. Aksi takdirde, yaz aylarında sıkıntılı günler yaşarız."