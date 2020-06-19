Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı Tuba Ersöz kimdir? Konya Beyşehir Başsavcısı Tuba Ersöz nereli ve kaç yaşında?

Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı kimdir? Ersöz nereli ve kaç yaşında?

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesinde savcı ve hakim değişikliklerinin yapılmasıyla Konya Beyşehir Başsavcısı olan hayatı merak edilmeye başlandı. Türkiye’nin ilk başörtülü başsavcısı olan Ersöz daha önce Nazilli savcılığı görevini üstlenmiştir. Hakkında çok bilgi bulunmayan ve 'na atanan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 19.6.2020 09:54 ABONE OL
Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı Tuba Ersöz kimdir? Konya Beyşehir Başsavcısı Tuba Ersöz nereli ve kaç yaşında?

Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı olan hayatı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde HSK 2020 Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişmiş bunlardan birisi de Tuba Ersöz olmuştu. Daha önce Nazilli savcılığı görevini üstlenen Ersöz'ün hayatı, kariyeri, başarıları gibi birçok konu sosyal medyada araştırılıyor. Peki kimdir, kaç yaşında? Ersöz nereli, hangi görevlerde bulundu?

TUBA ERSÖZ KİMDİR?

Tuba Ersöz, Nazilli Savcılığı görevinden 'na getirildi. Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı olan Tuba Ersöz'ün hayatı bu noktada merak edilir oldu. Buna göre; Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı , kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı Tuba Ersöz kimdir? Konya Beyşehir Başsavcısı Tuba Ersöz nereli ve kaç yaşında?

TÜRKİYE'NİN İLK TESETTÜRLÜ BAŞSAVCISI TUBA ERSÖZ KİMDİR?

'ün daha önce Nazilli savcılığı görevini ifa ettiği ve son karaname ile 'na getirildiği biliniyor. Savcı Tuba Ersöz hakkında ayrıntılı bilgi maalesef yok. Fakat kendisi Türkiye'nin ilk tesettürlü baş savcısı oldu.

Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı Tuba Ersöz kimdir? Konya Beyşehir Başsavcısı Tuba Ersöz nereli ve kaç yaşında?
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı Tuba Ersöz kimdir? Konya Beyşehir Başsavcısı Tuba Ersöz nereli ve kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA