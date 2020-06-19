Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı Tuba Ersöz kimdir? Konya Beyşehir Başsavcısı Tuba Ersöz nereli ve kaç yaşında?

Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı olan Tuba Ersöz hayatı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde HSK 2020 Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişmiş bunlardan birisi de Tuba Ersöz olmuştu. Daha önce Nazilli savcılığı görevini üstlenen Ersöz'ün hayatı, kariyeri, başarıları gibi birçok konu sosyal medyada araştırılıyor. Peki Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı Tuba Ersöz kimdir, kaç yaşında? Konya Beyşehir Başsavcısı Tuba Ersöz nereli, hangi görevlerde bulundu?

TUBA ERSÖZ KİMDİR?

Tuba Ersöz, Nazilli Savcılığı görevinden Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildi. Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı olan Tuba Ersöz'ün hayatı bu noktada merak edilir oldu. Buna göre; Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı Tuba Ersöz kimdir, kaç yaşında, nereli?