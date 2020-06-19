Son Dakika Haberi: Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazıyor neden yok, kalktı mı? Whatsapp değişti mi?

WhatsApp'ta son görülme özelliği ve çevrimiçi yazısı neden yok? Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta son görülme, çevrimiçi ve yazıyor gibi özelliklere kullanıcılar bir süredir ulaşamıyor. Durum böyle olunca, pek çok kullanıcı 'Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazısı neden yok? Whatsapp değişti mi?' sorularını araştırıyor. İşte konuyla ilgili detaylar…
Twitter üzerinde de gündem olan problem nedeniyle kullanıcıların son görülme, yazıyor veya çevrim içi şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumda.
Bunu düzeltmek için gizlilik ayarlarına girmeye çalışanların ise erişim problemi ile karşı karşıya kalıyor. Normalde bu ayarlar kullanıcı tarafından yapılabiliyordu ancak şu anda açık tutanların da bildirimleri görünmüyor.
Sosyal medyada dönen iddiaya göre, WhatsApp'ın bu özellikleri bilerek kapattığı belirtiliyor. Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.