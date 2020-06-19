Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi: Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazıyor neden yok, kalktı mı? Whatsapp değişti mi?

Son Dakika Haberi: son görülme özelliği ve çevrimiçi yazıyor neden yok, kalktı mı? Whatsapp değişti mi?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması ’ta şu sıralar çeşitli problemler yaşanıyor. Dün üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulamada, kullanıcıların son derece önem verdiği ‘çevrimiçi yazısı, ’ gibi detaylara şu sıralar erişilemiyor. Bu özellikleri göremeyen kullanıcılar ise, Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazısı neden yok? Whatsapp değişti mi? sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 19.6.2020 19:57 Son Güncelleme: 19.6.2020 19:57 ABONE OL
Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazısı neden yok? Whatsapp değişti mi?

'ta son görülme özelliği ve çevrimiçi yazısı neden yok? Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta son görülme, çevrimiçi ve yazıyor gibi özelliklere kullanıcılar bir süredir ulaşamıyor. Durum böyle olunca, pek çok kullanıcı ' ve çevrimiçi yazısı neden yok? Whatsapp değişti mi?' sorularını araştırıyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

WHATSAPP SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ VE ÇEVRİMİÇİ YAZISI NEDEN YOK?

Twitter üzerinde de gündem olan problem nedeniyle kullanıcıların son görülme, yazıyor veya çevrim içi şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumda.

Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazısı neden yok? Whatsapp değişti mi?

Bunu düzeltmek için gizlilik ayarlarına girmeye çalışanların ise erişim problemi ile karşı karşıya kalıyor. Normalde bu ayarlar kullanıcı tarafından yapılabiliyordu ancak şu anda açık tutanların da bildirimleri görünmüyor.

Sosyal medyada dönen iddiaya göre, 'ın bu özellikleri bilerek kapattığı belirtiliyor. Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazısı neden yok? Whatsapp değişti mi?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazıyor neden yok, kalktı mı? Whatsapp değişti mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA