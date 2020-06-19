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Yılan ve kenelerden sonra yeni korku kaynağı dev örümcekler!

Son haftalarda artan yılan haberleri henüz bitmeden bu kez de paniği başladı. Son haber 'den geldi. eteklerindeki Ürün Yaylası'nda bulunan bir eve giren dev örümcek, panik ve korkuya neden oldu. Sık rastlanmayan bu örümcekler, korkan vatandaşlar tarafından öldürülüyor. Halk arasında 'Böğ' ve 'Tarantula' diye adlandırılan büyük örümcekler, bilinenin aksine biz insanları rahatsız eden küçük eklem bacaklılarla beslenen faydalı bir böcek türü...

DHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 19:40 ABONE OL

Boyutunu göstermek adına, yanına konulan çakmak ve kavanoz kapağı ile birlikte cep telefonuyla fotoğraflanan örümcek, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte mevsimsel yaylacıların Amanos Dağları'nın farklı bölgelerine göçe başladıklarını belirterek, "Tabiatın asıl sahipleri olan yabani hayvanlar bazen korkutucu olabiliyor. Elimizde gördüğünüz bu örümcek de onlardan biri. Sık rastlanmayan bu örümcekler, korkan vatandaşlar tarafından öldürülüyor. Halk arasında 'Böğ' ve 'Tarantula' diye adlandırılan büyük örümceklerden olan bu canlımız, bilinenin aksine biz insanları rahatsız eden küçük eklem bacaklılarla beslenen faydalı bir böcektir" dedi.
KORUNMAK İÇİN 'ZEHİR' YERİNE 'KÜKÜRT' DÖKÜN
Ali Laçinbala, tabiatın asıl sahiplerine saygı duyup öldürmeyerek doğaya bırakan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu tip böcek ve diğer zararlıları yayla evlerimizde görmemek için evlerinizin etrafına zehir saçmak yerine çok daha ucuz olan kükürtten serpebilirsiniz" diye bilgi verdi.

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Yılan ve kenelerden sonra yeni korku kaynağı dev örümcekler!
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