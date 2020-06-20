20 yıl sonra sosyal mesafeli kavuşma

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", yıllardır birbirine özlem duyan vatandaşları kavuşturarak tüm Türkiye'nin yüreğini ısıtmaya devam ediyor. Korona önlemleri kapsamında programda yıllar sonra kavuşan aileler için çare bulunmuştu. Stüdyosuna "Sarılma Duvarı" kurdurulan programda, yılların hasreti dindirilmeye çalışıldı. İmkânsızlıklar nedeniyle bir haftalıkken kızı Özlem'i evlatlık vermek zorunda kalan Apil Aşir ile yıllardır izini sürdüğü ancak bir türlü ulaşamadığı ablası Nermin'i arayan Fatma Demirtaş, 20 yıl sonra atv'de birbirine kavuştu. "Sarılma Duvarı" buluşu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.