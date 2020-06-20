Google’dan 21 Haziran Yaz Sezonu için doodle! 21 Haziran Yaz Gündönümü nedir, ne anlama gelir?

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’dan 21 Haziran Yaz Sezonu için ! 21 Haziran Yaz Gündönümü nedir, ne anlama gelir?

Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru , dönem dönem önemli günleri köşesine taşıyor. Güneş’in gökte en tepede olduğu zamanı temsil eden yaz gündönümü, yazın başlangıcını temsil ediyor. 21 Haziran Yaz Sezonu başlangıcını Google’da doodle olduğunu gören vatandaşlar bugün ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, 21 Haziran Yaz gündönümü nedir?

Giriş Tarihi: 20.6.2020 07:21 Son Güncelleme: 20.6.2020 07:22 ABONE OL
21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? Google’dan 21 Haziran Yaz gündönümü için doodle!

21 Haziran Yaz gündönümü 'da oldu! Güneş'in gökte en tepede olduğu zamanı temsil eden yaz gündönümü, yazın da başlangıcını temsil ediyor. Vatandaşlar Google'da '' 21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? En uzun günde neler meydana gelir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

21 Haziran tarihinde Yaz Gündönümü ekinoks konusunda Google'dan sürpriz geldi! Böylelikle milyonlarca farklı kullanıcı doodle ile birlikte Yaz Gündönümü (en uzun gündüz) konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için araştırmalara başladı.

21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? Google’dan 21 Haziran Yaz gündönümü için doodle!

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR? EN UZUN GÜNDE NELER OLUR?

21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir.

21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır.

21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? Google’dan 21 Haziran Yaz gündönümü için doodle!

Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.

21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? Google’dan 21 Haziran Yaz gündönümü için doodle!

GÜNDÖNÜMLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Güneş, ekinokslarda doğudan doğar ve o tarihlerde gün ve gece eşit uzunluktadır. Kesin konuşmak gerekirse, ekinoks zamanında aslında gün biraz daha uzun sürer, çünkü gündoğumu güneşin tepesinin ufukta gözükmesiyle başlar ve günbatımı da güneşin tepesinin ufuk çizgisinin altında kalmasıyla biter. Ayrıca kırılan ışınlar güneşin görüntüsünü ufukta yukarı taşırlar. Mart ekinoksundan sonra güneşin doğduğu yer kuzeye doğru ilerler, ta ki Haziran gündönümünde kuzeydeki en yüksek noktasına ulaşana kadar.

21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? Google’dan 21 Haziran Yaz gündönümü için doodle!

Bu noktada güneş sanki yerinde duruyormuş gibi gözükür, gündönümü (solstice) kelimesi de zaten Latince "duran güneş" anlamına gelen "solstitium" kelimesinden türemiştir. Güneş şimdi de Yengeç Dönencesi üzerinde zirvededir. Dönence (tropic) sözcüğü Yunanca dönmek kelimesinden türemiştir, çünkü güneş şimdi dönüp Oğlak Dönencesinin üzerinde zirvede olduğu güneydeki en yüksek noktasına ulaştığı Aralık Gündönümüne ulaşmadan önce, Eylül ekinoksunda tam doğudan doğarak güneye doğru ilerlemeye başlar.

21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? Google’dan 21 Haziran Yaz gündönümü için doodle!
21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? Google’dan 21 Haziran Yaz gündönümü için doodle!
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Google’dan 21 Haziran Yaz Sezonu için doodle! 21 Haziran Yaz Gündönümü nedir, ne anlama gelir?
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