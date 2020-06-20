Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde önceki gün "İşte baba yüreği" dedirten bir olay yaşandı. Çatalçam Mahallesi'nde önceki gün 3 çocuk babası Yasin Güzelel (34), babası, kardeşi ve 5 yaşındaki oğlu Abdülkadir ile birlikte bahçelerine giderek ağaçları budamaya başladı. Bahçede oyun oynayan oğlu Abdülkadir bir ara gözden kayboldu. Oğlunu arayan ancak bulamayan baba yakında bulunan gölete düştüğünü sanıp panikle suya atladı. Ancak dipte çamura saplanan talihsiz adam boğularak hayatını kaybetti. Yasin Güzelel'in aradığı oğlu ise park halindeki otomobilde olduğu ortaya çıktı.Yaşanan acı olayın ardından Yasin Güzelel'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazeyi almak için Adana'ya gelen baba Kadir Güzelel gözyaşlarına boğuldu. Her şeyin saniyeler içinde olduğunu ifade eden baba Kadir Güzelel, "2 oğlum ve torunumla beraber bahçedeydik. Torunum Abdülkadir sürekli bizim yanımızdaydı ve oyun oynuyordu. Ancak bir ara kayboldu. Oğlum Yasin, torunumu göremeyince paniğe kapıldı. Yasin, Abdülkadir'in gölete düşmüş olacağını düşünerek suya atladı. Yüzme bilmiyordu dön dedim ama gitti. Bu arada torunum da arabanın içinden çıkıp bize geldi. Her şey saniyeler içinde oldu" dedi.