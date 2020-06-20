Babalar Günü mesajları: 2020 en güzel resimli Babalar Günü mesajı ve sözleri

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanıyor Pazar gününe denk gelen bu özel gün için geri sayım başladı. Corona virüsü önlemleri nedeniyle huzurevi ziyareti gibi bazı Babalar Günü gelenekleri bu sene yapılamayacak. Babasını mutlu etmek isteyen kişiler çeşitli hediyeler ve sürprizlerini hazırladı. Hediyelerini farklı bir boyuta taşıyarak anlam kazandırmak isteyenler Babalar Günü mesajları ve sözleri için araştırma yapıyor. En güzel, kısa, uzun, anlamlı, duygusal ve resimli seçenekler ile Babalar Günü mesajları ve sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, 2020 Babalar Günü mesajı ve en güzel sözleri…
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.
Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!
Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!
-Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.
-Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.
-Babalar günü mesajları Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım babam. Senden uzakta, Senin değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Babalar günün kutlu olsun, ellerinden öperim.
-Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu ol
-Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.
-Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de her zaman iyi bak.
-Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.