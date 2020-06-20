Babalar Günü mesajları ve sözleri! 2020 En Güzel Resimli Babalar Günü mesajları ve Kısa Uzun Babalar Günü mesajı

Her yıl Haziran ayı içinde kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı. 21 Haziran Pazar gününe denk gelecek olan bu anlamlı güne özel sürprizler ise hazır şekilde bekliyor. Alınan hediyelere güzel bir cümle eklemek isteyenler Babalar Günü mesajı araştırmalarına da başladı. 2020 Resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri ile sosyal medyadan tüm babaların bu özel gününü kutlayabilirsiniz. En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri için ayrıntıları incelemeye başlayabilirsiniz. İşte 2020 yılı için en güzel ve resimli seçenekler!
Babalar Günü bu yıl 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bu anlamlı günü sosyal medya hesabından kutlamak isteyenler veya hediyelerine güzel bir not düşmek isteyenler doğru yerdeler. Babalar Günü mesajı için birbirinden güzel seçenekler bu başlık altında yer alıyor.
Resimli Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri ile Whatsapp, Facebook, Instagram veya SMS olarak kolaylıkla dilediğiniz mesajı seçip gönderebilirsiniz
Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...
Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.
Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.
Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.
Dün, bugün ve yarın. Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizim ki bitimsiz, tanrısal bir sevgi. Babacığım babalar günün kutlu olsun.
Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.
Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum baba. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Babacığım.
Sensiz bir babalar günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum. . . Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar günün kutlu olsun baba.
Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın babalar gününü kutlar saygılar sunarım.
Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.
Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.
Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.
Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Babacığım babalar günün kutlu olsun.
İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.