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nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?

Doğduğumuz günden bu yana yaşamımızın her anında bize destek olan, zor günlerimizde sırtımızı yasladığımız tüm babalara saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Her yıl kutlanan babalar günününü bu yılda kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu bağlamda nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı? Öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.6.2020 22:29 ABONE OL
Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?

Dünyaya gelişimizden ilerleyen yaşlarımıza değin bizlere desteğini esirgemeyen, en zor günlerimizden onun öğütleriyle hayata karşı dimdik durduğumuz, tüm babalara saygılarımızı sunuyoruz. Her yıl Haziran ayında kutlanan bu özel güne ilişkin nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı? Merak ediliyor.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür.

Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?

TARİHÇE

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.[3] 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?
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Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?
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