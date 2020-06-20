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ne zaman? Babalar günü 2020 hangi güne denk geliyor?

Doğduğumuz günden itibaren hayatımızın her döneminde bize destek veren, zor günlerimizde yanımızda en güçlü şekilde yanımızda olan babalarımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Öte yandan 2020 yılı için ne zaman öğrenmek isteyenler bugün Babalar günü 2020 hangi güne denk geliyor? Sorusunu merak ederek araştırıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.6.2020 01:13 Son Güncelleme: 21.6.2020 01:17 ABONE OL
Babalar Günü ne zaman? Babalar günü 2020 hangi güne denk geliyor?

Dünyaya geldiğimiz günden yaşantımızın her anında bize destek olan, her zor günümüzde yanımızda olan, fedakarlık gösteren babalarımız minnet ve sevgilerimizi iletiyoruz. 2020 yılında ne zaman öğrenmek isteyen vatandaşlarımız yarın Babalar günü 2020 hangi güne denk geliyor? Sorusunun cevaplarını merak ediyor. Peki, Babalar Günü ne zaman?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? BABALAR GÜNÜ 2020 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2020 yılı Babalar gününe ilişkin detaylar şöyle;

Babalar Günü ne zaman? Babalar günü 2020 hangi güne denk geliyor?

her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanmaktadır. 2020 yılı Babalar günü ise 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

Babalar Günü ne zaman? Babalar günü 2020 hangi güne denk geliyor?
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Babalar Günü ne zaman? Babalar günü 2020 hangi güne denk geliyor?
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