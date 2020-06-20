Bodrum kattan dalgıç kurtardı

Yurdun birçok kesiminde meydana gelen sağanak yağışlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Adana'da, sağanak nedeniyle alt katları su basan hastanede mahsur kalan bedensel engelli kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki özel hastanede tedavi gören 65 yaşındaki hasta Elife Canatar, giriş katları su basınca panikle bodrum kata sığındı. Sel sularının kapattığı bodrumda mahsur kalan kadın için hastaneye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Suyla dolan kata giren itfaiyenin dalgıç ekibi, uzun uğraşlar sonucunda engelli hastayı kurtardı. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde şiddetli sağanak nedeniyle birbirine yaklaşık 500'er metre uzaklıkta gerçekleşen ve 9 aracın karıştığı kazalarda 6 kişi yaralandı.İstanbul Büyükçekmece sahilinde sağanak yağıştan kaçarak bir ağacın altına sığınan 67 yaşındaki Doğan Erişek, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Düzce'de 9 aracın karıştığı kazalarda 6 kişi yaralandı. Tekirdağ'da yoğun yağışın ardından su basan yollarda bir vatandaş kayıkla gezdi. Başkent'teki cuma namazı, sağanak yağmur altında kılındı.