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‘Çıkın da geberin’ sözüne 1 yıl hapis

ALİ OKTAY ALİ OKTAY
Giriş Tarihi: 20.6.2020 ABONE OL
‘Çıkın da geberin’ sözüne 1 yıl hapis
İnternette karıştığı skandallarla sık sık gündeme gelen fenomen Kerimcan Durmaz'a yaşlılara hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Koronavirüs salgını süresince dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kullandığı, "Çıkın dışarı geberin. Bazılarınız gebersin, biz gençler olarak devam edelim. Bunu mu istiyorsunuz?" sözleri büyük tepki çeken Durmaz'a "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Durmaz bu paylaşımının ardından gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yaparak, "Başıma bir şey gelirse bunun asıl azmettiricisinin, halkı kin ve nefretle benim üzerime salan ana haber bültenleri ve sabah programlarındaki ilgili kişiler olduğu bilinsin" demişti.
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‘Çıkın da geberin’ sözüne 1 yıl hapis
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