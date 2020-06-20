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mi oldu, nerede ve ne zaman? 20 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Yurtta ve dünyada meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yerini alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre son olarak Elazığ Sivrice’de 2.4 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Peki, mi oldu, nerede? İşte 20 Haziran son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 20.6.2020 11:22 Son Güncelleme: 20.6.2020 11:23 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? 20 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Aktif özellikte Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu isimli 2 fay hattının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde iç ve dış merkez üsleri kaynaklı olarak büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika deprem gelişmeleri meydana geliyor. Peki, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi ile tüm gelişmeler…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (20 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

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Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? 20 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!
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