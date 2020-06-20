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Dereye uçan kamyonetin sürücüsü kayboldu

’un ilçesinde yayla dönüşü kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 20 metre uçurumdan dereye düştü. Akıntıya kapılan kamyonet sürücü ekipler tarafından aranıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 19:52 Son Güncelleme: 20.6.2020 19:53 ABONE OL
Dereye uçan kamyonetin sürücüsü kayboldu

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Maçka ilçesine bağlı Camiboğazı Yaylası'na çıkan Zeki Atasoy (50), sabah saatlerinde dönüş yaparken Sümela Manastırı yolunda 61 LC 594 plakalı kamyoneti henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Yaklaşık 20 metre uçurumdan Coşandere Deresi'ne yuvarlanan sürücü Atasoy, akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredeki vatandaşların kazayı fark etmesi ile olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler tarafından sürücü Atasoy dere boyunca aranırken, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yükselen dere debisinde aramalar güçlükle yapılıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Dereye uçan kamyonetin sürücüsü kayboldu
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