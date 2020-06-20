Diyarbakır'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belkaya Kümeevleri ile Ortaören kırsal mahalleleri sakinleri arasında hayvan otlatma meselesinden başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.V.K, silahla boynundan yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, araç ulaşımı olmayan dağlık ve kayalık bölgeden yaralı M.V.K'yı Belkaya Kümeevleri Mahallesi'ne getirerek özel bir hastaneye sevkini sağladı.

M.V.K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen F.Y, S.Y. ve K.G'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinden olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ele geçirildi.