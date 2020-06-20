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Eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

Zeytinburnu'nda kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nurtaç Canan'ı defalarca kurşunlayıp ölüme terk eden zanlı adliyeye sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken zanlı, şüpheli Ragıp C. dün akşam saatlerinde 'ta yakalanmıştı

İHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 13:06 Son Güncelleme: 20.6.2020 13:06 ABONE OL
Eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

Olay, 4 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi üzerindeki bir binada yaşandı. İddiaya göre, Nurtaç C. (49), eşi Ragıp C.'ye boşanacağını ve ailesinin yanına gideceğini söyledi. Bunun üzerine Ragıp C., yanında bulunan silahı çıkartarak eşi Nurtaç C.'yi iki bacağından vurarak evden kaçarak kayıplara karıştı. Kocasının evden kaçması üzerine Nurtaç C., bağırarak yardım çağırmaya çalıştı. Bu sırada öleceğini düşünen yaralı kadın kanıyla, "Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin beni Ragıp vurdu, kurtuldum" notunu yazmıştı.

"PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken zanlı, şüpheli Ragıp C. dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yakalanmıştı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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Eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi
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