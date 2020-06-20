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Genç kız, yaparken 30 metreden yuvarlandı

yüzünden yaşanan ve ölümle sonuçlanan kazaların ardı arkası kesilmiyor. Ölümle sonuçlananların sayısı 300'ü geçerken yaralanmayla sonuçlananların sayısı ise bilinmiyor. 'nın Yumurtalık ilçesinde, deniz kenarındaki uçurumda selfie çekmeye çalışırken dengesini kaybeden 16 yaşındaki , yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Vücudunda kırıklar olan Dilara, tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 22:52 ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz manzaralı uçurumun en uç noktasına giden lise öğrencisi Dilara Ayağa, burada cep telefonu kamerasıyla selfie çekmeye çalışırken, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Toprak zemine düşen Dilara'yı gören çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yaralı Dilara'yı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda kırıklar olan Dilara Ayağa burada tedaviye alındı. Dilara'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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Genç kız, selfie yaparken 30 metreden yuvarlandı
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