Katili sevgilisi çıktı

atv'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin tek şüphelisi olan Mehmet Taşdelen, ilişki yaşadığı aynı zamanda kuzeni olan Altuntaş'ı silahla öldürdüğünü itiraf etti. Altuntaş'ın cesedi, Eyüpsultan'da gömüldüğü yerden gece saatlerinde çıkartılıp adli tıpa sevk edildi. Gözaltına alınan Taşdelen'in emniyetteki ifadesinde "Ayşe ile piknik yapmak için Pirinççi Köyü'ne gittik. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Bana eşimden ayrılmamı söyledi. Kavga ettik. Yanımdaki silahı çıkardım arbede de silah ateş aldı, Ayşe'ye isabet etti. Öldü mü diye nabzına baktım. Öldüğüne emin olunca orada bulunan çukura attım. Üzerine elimle ve keserle toprak attım" dediği ileri sürüldü.Programda 11 aydır kayıp olan ve aranan Altuntaş'ın izi sürülüyordu. 4 çocuk annesi Altuntaş, geçen yıl 18 Temmuz'da Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı. Altuntaş, Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Altuntaş'ın kızı atv'den yardım istemişti. 42 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan Taşdelen ile görüştüğü ve o andan sonra kaybolduğu iddia edilmişti. Geçen salı gecesi operasyon ile gözaltına alınan şüpheli Taşdelen, cinayeti itiraf etti. Taşdelen'in "Ayşe ile piknik yapmak için Pirinççi Köyü'ne gittik. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Bana eşimden ayrılmamı söyledi. Kavga ettik. Yanımdaki silahı çıkardım arbede de silah ateş aldı Ayşe'ye isabet etti. Öldü mü diye nabzına baktım. Öldüğüne emin olunca orada bulunan çukura attım üzerine toprak atıp gömdüm" dediği ileri sürüldü.Altuntaş'ın cesedi, Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alanda Taşdelen'in gösterdiği yerde çıkarıldı. atv'deki programda kadının kaybolduğu gün hem kuzeni hem de sevgilisi olan Taşdelen ile Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alana gittiği ortaya çıkarılmıştı. Canlı yayında "Bu kadına Pirinççi Köyü'nde ne yaptın?" diyen Müge Anlı'ya, Taşdelen ise "Ölüsü illa ki çıkar" şeklinde cevap vermişti.