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Kavga sırasında kocasını bıçakladı

Giriş Tarihi: 20.6.2020 ABONE OL
Kavga sırasında kocasını bıçakladı
Adana'da, karı-koca arasında çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Karakuş (35) hayatını kaybetti. Dün akşam, Belediyeevleri Mahallesi'nde 2 çocuk sahibi Mehmet Karakuş ve Kırgız asıllı eşi Venera Karakuş (32) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşlerden biri mutfaktan bıçak alarak diğerine saldırdı. Bıçaklı boğuşma sonucu her ikisi de yaralandı. Mehmet Karakuş olay yerinde hayatını kaybederken, komşuları tarafından hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Kavga sırasında kocasını bıçakladı
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