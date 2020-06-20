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Kaza yapan kadın psikiyatrist olay yerinde bir şok daha yaşadıa

'da, kontrolden çıkarak, orta refüjdeki ağaca çarpıp devrilen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 'in cüzdanı çalındı. Kazayı sıyrıklarla atlatan Gökmen, tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 17:42 ABONE OL
Kaza yapan kadın psikiyatrist olay yerinde bir şok daha yaşadıa

Kaza, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Psikiyatrist Zehra Gökmen, çalıştığı Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki sağlık merkezinden evine gitmek için 07 NY 963 plakalı otomobili ile yola çıktı. Ancak Gazi Bulvarı'na döndüğü sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki ağaca çarpan otomobil, devrildi.

Kazayı sıyrıklarla atlatan Zehra Gökmen, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen Gökmen, "İş yerinden evime gitmek üzere yola çıktım. Tam kavşağı dönerken kaza meydana geldi. Nasıl olduğu hatırlamıyorum" dedi.

Otomobilden çıkartılırken içinde ehliyeti, kredi kartları ve bir miktar parası bulunan cüzdanının çalındığını söyleyen Gökmen, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

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Kaza yapan kadın psikiyatrist olay yerinde bir şok daha yaşadıa
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