İstanbul'da dün aniden bastıran sağanakta metrobüste ilginç görüntüler oluştu. Metrobüs tavanından damlayan yağmur vatandaşların üzerine aktı. Bazı yolcuların yağmur sularından korunmak içinde şemsiye açtı.
Metrobüs içinde tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular | Video
Yaşanan bu anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde koltukta oturan bir çift ile ayakta yolculuk eden bir başka yolcunun şemsiye açtığı görülüyor.Son dakika: Yakalanan YPG/PKK'lı 7 terörist, bombalı eylemlerini kameraya kaydetmiş Öğrenciler içeride, veliler dışarıda... İşte, Türkiye'den LGS manzaraları!