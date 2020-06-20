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Metrobüs içinde tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular

'da dün aralıklarla etkili olan sağanakta bazı metrobüslerden bazılarının tavanından içeriye su aktı. Metrobüs içinde akan sudan şemsiye ile korunarak yolculuk yapanlar kameraya yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 13:35 Son Güncelleme: 20.6.2020 13:43 ABONE OL
Metrobüs içinde tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular

İstanbul'da dün aniden bastıran sağanakta metrobüste ilginç görüntüler oluştu. Metrobüs tavanından damlayan yağmur vatandaşların üzerine aktı. Bazı yolcuların yağmur sularından korunmak içinde şemsiye açtı.

Metrobüs içinde tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular | Video

Yaşanan bu anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde koltukta oturan bir çift ile ayakta yolculuk eden bir başka yolcunun şemsiye açtığı görülüyor.

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Metrobüs içinde tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular
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