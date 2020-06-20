Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango 20 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) haftalık olarak Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini düzenlediği Sayısal Loto oyununun 1333. hafta şanslı numaraları bugün (20 Haziran 2020 Cumartesi) yapılacak olan canlı çekilişle birlikte belirlenecek. Kazandıran numaraları doğru bilmek ve hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanan kişi olmak isteyerek kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Sayısal Loto 20 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu mu? sorusuyla haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1333. Hafta 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları saat 21.15'te yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Haftanın şanslı numaralarını canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada bulabileceksiniz…
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Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,