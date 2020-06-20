SON DAKİKA: Esra Erol programına yeni Palu ailesi vakası damgasını vurdu! Cinlerle konuşup ailesine rest çeken kadın avukata saldırdı, yayın durdu!

Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren olay bir süredir sosyal medyada konuşuluyor. Iğdır'dan programa gelen Şaban Duran, 25 yıllık eşinin kendisini terk etme hikayesini anlatınca izleyenlerin ağzı açık kaldı. 25 yıllık eşi A.D.'nin 6 ay önce 3 çocuğunu da yayına alarak Iğdır'dan İstanbul'a taşındığını ve hiçbir şekilde eşinin ve çocuklarının kendisiyle görüşmek istemediğini belirtti. Ancak işin garip tarafı 25 yıllık eş A.D'nin Şaban Duran'dan ayrılmak istemesinin gerekçesiydi. Kendini odaya kapatıp cinlerle konuştuğunu ve ailesine rest çektiğini ifade eden gözü yaşlı eşin açıklamalarının ardından Ayfer Duran canlı yayında avukata saldırdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!
Cinlerle görüştüğünü söyleyerek çocukları hariç diğer herkese rest çeken Ayfer Duran, Esra Erol programının avukatı Hülya Kuran'a saldırdı. Avukatı hedef alan sert sözler sarf edince avukat çileden çıktı ve tepkisini ortaya koydu. Bu durumun üzerine sesler yükselince Esra Erol sesleri aldı ve yayın kısa süreliğine durdu.
İşte Ayfer Duran olayından son dakika gelişmeleri...
Şaban Duran, eşinin gitmeden son 1 yıl içerisinde çok değiştiğini aynı evin içinde bile kendisiyle konuşmadığını, eve getirdiği yiyeceklerden yemediğini dile getirdi. Eşinin saatlerce odaya kapanıp, kendi ailesiyle bile görüşmediğini söyleyen Duran, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Eşine tedavi için ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını sözlerine ekleyen Şaban Duran "Eşim 1 yıldır üç harfli varlıklarla rüyasında konuştuğunu söylüyor ve bende dâhil birçok kişiye öleceği günü söyleyerek insanları etkilemeye çalıştı. Ancak şükür ki ölen olmadı. Bir gün yanıma gelerek bizim "Seninle imam nikâhımız düştü çünkü 3 harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" dedi. 3 çocuğumu da bu şekilde etkisi altına aldı" dedi.
"EŞİM VE ÇOCUKLARIM BENİMLE GÖRÜŞMÜYOR"
25 Aralık 2019 tarihinde eşi ve çocukları tarafından terkedilen Şaban Duran aylarca onları aradığını ve izlerine İstanbul'da rastladığını söyledi. Geçtiğimiz Şubat ayında ailesinin İstanbul'da kaldıkları evi bulan Duran, kapılarına gittiğini ancak kendisine kapıyı dahi açmadıklarını "Seninle görüşmemiz yasak, çünkü öyle istiyorlar" denilerek kapının yüzüne kapandığını anlattı. Ailesine kilometrelerce öteden İstanbul'a gelen ve eşinin ruhsal bir tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyen Şaban Duran Esra Erol'dan yardım istedi. Eşini ve ailesini geri kazanmak isteyen Şaban Duran hepsinin tedaviye ihtiyacı olduğunu söylerken gözyaşlarına boğuldu.
BAŞKA BİR AİLE DAHA MAĞDUR OLDU
Öte yandan komşularının oğlu 25 yaşındaki Ö.Y.'yi de yanına alarak gittiği iddia edilen A.D.'nin bu konu hakkında da yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Ö.Y.'nin ailesinin de karakola giderek A.D. tarafından aklına girmesi sebebiyle şikâyetçi olduğu ifade edildi.
CANLI YAYINI KESTİ
Canlı yayının karıştığı dakikalar ise Özer'in iki gözü iki çeşme ağlayan annesi konuşunca yaşandı. Oğlu geri dönsün diye Ayfer Hanımdan bile özür dileyen Çiğdem Hanım, Semanur'un 'oynuyorsun' suçlamalarına maruz kaldı. Çiğdem Hanım, Ayfer Hanım'ı işaret ederek, "Bana sürekli parmak sallıyor. Beni tehdit ediyor. Sürekli bir şeyler mırıldanıyor. Ben korkuyorum" dedi. Semanur bunun üzerine ona hakaret etmeye başladı. Söylenen sözler Tahsin beyi çileden çıkarttı. Bir anda stüdyoda ortalık karıştı. Tahsin Bey ayağa fırlayınca Esra Erol canlı yayını kestirdi.
AVUKATA SALDIRDI
Ayfer Hanım ise canlı yayında avukat Hülya Kuran'a gerilim yaşadı. Ayfer Hanım, Avukat Kuran'ın eşi Şaban Bey'in bir sözünü alkışlamasına öyle sinirlenmişti ki, yayının bir anında öfke patlaması yaşadı. Ayfer Hanım, Avukat Hülya Kuran'ı hedef alan sözler sarf edince ünlü avukat da çileden çıktı. Hülya Kuran "Bana din üzerinden saldıramazsın" diyerek yanıt verdi. Esra Erol kavga üzerine sesleri aldı ve avukatı ile Ayfer Hanımın arasına girdi.