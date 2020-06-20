Son dakika haberi: Meteoroloji'den hava durumu yağış uyarısı yapıldı! 20 Haziran Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Son dakika haberler… Hafta sonunun gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren hava durumu uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yurt genelinde geçtiğimiz gün gözlemlenen yağışlar nedeniyle birçok ilde sel ve su baskını gibi afetler yaşanırken vatandaşlar bugün havanın nasıl olacağını merak ediyordu. Son Hava durumu değerlendirmelerine göre; Birçok il bugün de sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika il il hava durumu uyarıları…
Meteoroloji günlük hava durumu tahminlerinde; birçok ili yine sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Son durum değerlendirmelerinde 20 Haziran Bugün Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor…
İstanbul'da gündüz saatlerinden beri etkili olan sağanak yağmurun ardından, yağış yer yer etkisini sürdürüyor. Ayrıca, gökyüzünde çakan şimşekler de geceyi aydınlatırken, kameralara yansıdı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini sürdüren yağışlı hava gece saatlerinde de yer yer devam etti. Gökyüzünde çakan şimşekler ise kentin birçok noktasında geceyi aydınlatırken, görsel şölen oluşturdu.
Öte yandan yağmura rağmen bazı İstanbullular Caddebostan sahiline gelerek yürüyüş yaptı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya'nın doğusu, Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük, Ordu, Trabzon, Elazığ, Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Rize, Artvin ile Trabzon'un batı ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-10 kg/m2) olması bekleniyor.
ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Giresun, Rize, Artvin ile Trabzon'un batı ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-10 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya'nın doğusu, Zonguldak, Düzce, Karabük, Ordu, Trabzon, Elazığ, Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.