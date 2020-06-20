Son dakika haberi: Meteoroloji'den hava durumu yağış uyarısı yapıldı! 20 Haziran Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Son dakika haberler… Hafta sonunun gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren hava durumu uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yurt genelinde geçtiğimiz gün gözlemlenen yağışlar nedeniyle birçok ilde sel ve su baskını gibi afetler yaşanırken vatandaşlar bugün havanın nasıl olacağını merak ediyordu. Son Hava durumu değerlendirmelerine göre; Birçok il bugün de sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika il il hava durumu uyarıları…

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN O İLLERE UYARI GELDİ!

Meteoroloji günlük hava durumu tahminlerinde; birçok ili yine sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Son durum değerlendirmelerinde 20 Haziran Bugün Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor…