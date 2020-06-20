Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberler… Bugün Sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

haberler… Bugün var mı? günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

tarafından yayınlanan genelgesine göre bugün gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı öncesi ve sonrası yaşanacak olan yoğunluk ve bu durumla dolaylı olarak salgının yayılımını engellemek amacıyla 81 ilde belirlenen saatlerde kısıtlama uygulanacağı bildirildi. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaşlar kısıtlamanın biteceği o saat için bekleyişe geçti. Buna göre; Bugün Sokağa çıkma yasağı var mı? günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesinin detayları…

Giriş Tarihi: 20.6.2020 07:06 Son Güncelleme: 20.6.2020 07:07 ABONE OL
Son dakika haberler… Bugün Sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

haberler… Geçtiğimiz gün Bakanlık tarafından alınan karar ile günü yani bugün kararı verildiği duyuruldu ve genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Liselere Giriş Sınavı tarihinde uygulanan bu kısıtlama sınav giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla gerçekleştirildi. Böylece salgının yayılımını engellemek amaçlandı. Peki, Bugün Sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte tüm Türkiye'nin gündeminde olan son dakika haberinin detayları…

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YASAK SAAT KAÇTA BİTECEK?

Milyonlarca öğrenci bugün gerçekleşecek olan LGS sınavına giriş sağlayacak. Bu kapsamda sınav ilk oturumla beraber saat 09.30'da başlarken kısıtlama saatlerinin detayları ise tarafından yayımlanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi ile duyuruldu…

Son dakika haberler… Bugün Sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

tarafınca yayımlanan genelgeye göre; 81 ilde uygulanacak olan kısıtlama Cumartesi günü yani bugün saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanırken sınavına girecek öğrenci ve veliler kısıtlamadan muaf tutulacak…

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şöyle;

Liselere Geçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30'da başlayıp 10.45'de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

Son dakika haberler… Bugün Sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Son dakika haberler… Bugün Sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Gerek gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;

LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,

LGS sınavının yapılacağı 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,

YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak…

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Son dakika haberler… Bugün Sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Liselere Giriş Sınavı ülke genelinde yapıldığından kısıtlama 81 ilde uygulanıyor…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler… Bugün Sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA