Son dakika haberler… Bugün Sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün Bakanlık tarafından alınan karar ile LGS günü yani 20 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı kararı verildiği duyuruldu ve genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Liselere Giriş Sınavı tarihinde uygulanan bu kısıtlama sınav giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla gerçekleştirildi. Böylece salgının yayılımını engellemek amaçlandı. Peki, Bugün Sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte tüm Türkiye'nin gündeminde olan son dakika haberinin detayları…

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YASAK SAAT KAÇTA BİTECEK?

Milyonlarca öğrenci bugün gerçekleşecek olan LGS sınavına giriş sağlayacak. Bu kapsamda sınav ilk oturumla beraber saat 09.30'da başlarken kısıtlama saatlerinin detayları ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi ile duyuruldu…