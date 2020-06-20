SON DAKİKA | Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ile cezası!

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla pek çok ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Yasğaın getirilmesinin ardından maske takma zorunluluğu olan illere yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle toplu alanlarda sosyal mesafe kuralı ile maske takılmasına ilişkin önemin altı çizilirken 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavında da maske takılacak. Bu bağlamda; hangi illerde maske takmak zorunlu ve cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ve cezası ile son dakika haberinin detayları!

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER: MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER İLE CEZASI!

SON OLARAK İSTANBUL ANKARA VE BURSA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Öte yandan Ankara ve Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda da açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildiği duyuruldu.