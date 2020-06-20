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Son dakika: 'da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalle ile 37 binada uygulaması başlatıldı. Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerindeki 1 mahalle ile 1 sokak ve 9 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 22:38 Son Güncelleme: 20.6.2020 22:48 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Haliliye ilçesinde Mağaracık Mahallesi, Hilvan ilçesinde Ovacık Mahallesi, Viranşehir ilçesinde Sayoba Mahallesi ile Viranşehir'de 9, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 7, Suruç'da 6, Eyyübiye'de 4, Siverek'te 2, Hilvan'da 1, Birecik ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerindeki 1 mahalle ile 1 sokak ve 9 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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Son dakika: Şanlıurfa'da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı
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