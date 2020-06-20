Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 20 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan sayılı oluşturulan biletlerle her gün oynanabilen Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından bugün (20 Haziran 2020 Cumartesi) yapılan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü çekiliş için bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor. 20 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.
MPİ Süper Piyango 20 Haziran çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 22.15'te yapılan canlı çekilişle belirlendi.
20-06-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
340021
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
074649 076751 168744 206016 239753 359323
382102 406593 446422 464079
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
048705 202521 259723 282565 284312
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
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