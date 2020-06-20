Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 20 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste

belli oldu! 20 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları, ,

İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe yeni alınan Süper Piyango oyununun 20 Haziran 2020 Cumartesi çekilişi MPİ tarafından tamamlandı. Sınırlı sayıda biletle her gün oynanan Süper Piyango şanslı numaralarını merak eden şans oyunu severler büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek için belli oldu mu? sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyor. İşte 20 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları, ,

Giriş Tarihi: 21.6.2020 02:07 Son Güncelleme: 21.6.2020 02:07 ABONE OL
Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 20 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste

İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan sayılı oluşturulan biletlerle her gün oynanabilen MPİ tarafından bugün (20 Haziran 2020 Cumartesi) yapılan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü çekiliş için bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor. 20 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (20 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ)

MPİ Süper Piyango 20 Haziran çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 22.15'te yapılan canlı çekilişle belirlendi.

Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 20 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste

20-06-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

100000 TL ikramiye kazanan numaralar
340021
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
074649 076751 168744 206016 239753 359323
382102 406593 446422 464079
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
048705 202521 259723 282565 284312
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
2 9

Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 20 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 20 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA