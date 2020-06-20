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Ünlü balıkçıya 6 yıl istendi

Sosyal medyada devlet büyüklerine karşı sarf ettiği ağır hakaret içerikli video paylaşımı nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Sarıyer’deki ünlü restoran Engin Balık’ın sahibi hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi: 20.6.2020 15:08 Son Güncelleme: 20.6.2020 15:16 ABONE OL
Ünlü balıkçıya 6 yıl istendi

Sarıyer'deki ünlü restoran Engin Balık'ın sahibi Seymen Ali Öztürk, 16 Mayıs günü sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Pandemi sürecinde halkın sağlığı için alınan tedbirleri sorumsuzca hakaret eder boyutta eleştirip, Cumhurbaşkanı, İstanbul Valisi ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer'i hedef almıştı.

DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından iş adamı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aynı akşam gözaltına alınan Öztürk, ifadesi ardından Sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Seymen Ali Öztürk hakkında , 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Ünlü balıkçıya 6 yıl istendi
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