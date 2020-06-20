Son Dakika Haberi: Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazıyor neden yok, kalktı mı? Whatsapp değişti mi, son görülme sorunu?

WhatsApp'ta son görülme özelliği ve çevrimiçi yazısı neden yok? Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta son görülme, çevrimiçi ve yazıyor gibi özelliklere kullanıcılar bir süredir ulaşamıyor. Durum böyle olunca, pek çok kullanıcı 'Whatsapp son görülme özelliği ve çevrimiçi yazısı neden yok? Whatsapp değişti mi?' sorularını araştırıyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

WHATSAPP SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ VE ÇEVRİMİÇİ YAZISI NEDEN YOK?

Twitter üzerinde de gündem olan problem nedeniyle kullanıcıların son görülme, yazıyor veya çevrim içi şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumdaydı.