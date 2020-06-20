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Yaşlı çiftin katili 6 yıl sonra yakalandı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 20.6.2020 ABONE OL
Yaşlı çiftin katili 6 yıl sonra yakalandı
Kahramanmaraş'ta, 6 yıl önce arazilerinde define aramasına izin vermeyen Ali (79) ve Emine Demir (74) çiftini evlerinde başlarını ezdikten sonra benzin dökerek yakan cinayet zanlısı Ahmet Karapınar yakalandı. 2014 yılında işlenen cinayetin ardından çalışma başlatan polis zanlının, 2001 yılında işlediği cinayetten 20 yıl hapis cezası bulunan Ahmet Karapınar olduğunu belirledi. Sık sık kimlik değiştiren zanlının saklandığı bağ evi belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Karapınar suçunu itiraf etti.
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Yaşlı çiftin katili 6 yıl sonra yakalandı
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