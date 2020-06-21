21 Haziran en uzun gün ile yaz sezonu başladı! Yaz gündönümü en uzun gün kaç saat?

Bugün yılın en uzun gündüz, en kısa gecesi yaşanacak. Yaz sezonunun başladığını ifade eden 21 Haziran en uzun gün, aynı zamanda yaz gündönümü olarak da ifade edilir. Güneş ışınlarının Kuzey Yarımküre'ye en dik açıyla geldiği bugün, yaz mevsiminin başlangıcıdır. 21 Haziran en uzun gün kaç saat?

EN UZUN GÜN NE ZAMAN? 21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ ÖZELLİKLERİ

21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir.

Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımkürede yaz, Güney Yarımküre'de kış mevsimi başlar. Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz, Güney Yarımküre'de en uzun gece gece yaşanır ve ertesi gün kısalmaya başlar.