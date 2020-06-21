Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da değnekçilere operasyon!

'da değnekçilere operasyon!

'da vatandaşların kâbusu haline gelen otopark çetesi çökertildi. Sürücülerden haksız yere otopark parası alan ve 'değnekçi' diye tabir edilen kişiler polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonlarda 30 kişiye idari işlem yapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 11:09 Son Güncelleme: 21.6.2020 11:10 ABONE OL
Ankara'da değnekçilere operasyon!

'da, vatandaştan haksız yere otopark ücreti talep eden ve 'değnekçi' diye tabir edilen 9 kişi, polisin düzenlediği 'Güven Sokağı' operasyonuyla gözaltına alındı.

Ankara'da değnekçilere operasyon!

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, karakolların 'Güven Masa'larına gelen ihbar üzerine 'değnekçi'lere ve sahte valelere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu kentin çeşitli noktalarında vatandaştan haksız yere otopark ücreti alındığı belirlendi.

Ankara'da değnekçilere operasyon!

Bunun üzerine hareket geçen polis ekipleri, ruhsatsız otopark işleten ve cadde üzerindeki ücretsiz park alanları için ücret talep 'değnekçi'lere yönelik 'Güven Sokağı' operasyonu düzenledi.

Ankara'da değnekçilere operasyon!

Özellikle lüks restoran ve kafeler önünde bulunan 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Araçlarını park eden kişilerden para talep etmediklerini ancak insanların kendilerine bahşiş verdiğini ifade eden 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da değnekçilere operasyon!

Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, vatandaşa cadde üzerinde park yeri gösterdiği ve bunun karşılığında para aldığı görüldü.

Ankara'da değnekçilere operasyon!

Asayiş ekiplerinin son zamanlarda düzenlediği operasyonlar kapsamında, 30 'değnekçi' hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da değnekçilere operasyon!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA