Asırlardır süren gelenek... Küp peynirini kuma gömüp tüketiyorlar

SİPARİŞLER 3 AY ÖNCEDEN ALINIYOR, 3 YIL BOYUNCA TÜKETİLEBİLİYOR



Küp peyniri siparişlerini 3 ay önceden aldıklarını belirten Necmiye Yazıcı, peynirin üç yıla kadar tüketilebileceğini söyledi. Yazıcı, "Burada kışa hazırlık olarak peynir yapıyoruz. Kuma, kışa daha dayanıklı olması ve daha uzun olması ömürlü olması için gömüyoruz. Suyunu çektikten sonra çabuk bozulmasın diye. Genellikle kum içerisine gömüyoruz, kum serin olduğu için bozmuyor.