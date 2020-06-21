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Asırlardır süren gelenek... Küp peynirini kuma gömüp tüketiyorlar

'ın asırlardır devam eden geleneği günümüz teknolojisine rağmen sürdürülüyor. Yazın yaptıkları peyniri bidonlarla evlerinin mahzeninde kuma gömüp 3 ila 6 ay arasında bekleten vatandaşlar kışın tüketiyor. Lezzetinin daha farklı olduğunu ifade eden vatandaşlar, küp peynirinin bu şekilde 3 yıla kadar ömrünü koruduğunu söylüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 15:24 Son Güncelleme: 21.6.2020 15:27 ABONE OL
Asırlardır süren gelenek... Küp peynirini kuma gömüp tüketiyorlar

'ta asırlardır devam eden geleneği sürdüren vatandaşlar, kuma gömerek 3 ila 6 ay arasında beklettikleri 'küp peynirini' üç yıl boyunca tüketebiliyor.

Asırlardır süren gelenek... Küp peynirini kuma gömüp tüketiyorlar

BİDONLARIN İÇİNDE OLGUNLAŞIYOR

merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan vatandaşlar, asırlardır devam eden kuma peynir gömme geleneğini devam ettiriyor. Köylüler, yaz aylarında kendi ineklerinden ürettikleri sütleri peynir haline getirerek bidonlara dolduruyor.

Asırlardır süren gelenek... Küp peynirini kuma gömüp tüketiyorlar

Bidonlara doldurulan peynirleri evlerin mahzen kısmında kuma gömen vatandaşlar, peynirleri 3 ila 6 ay arasında olgunlaşmaya bırakıyor.

Asırlardır süren gelenek... Küp peynirini kuma gömüp tüketiyorlar

3 YIL DAYANIYOR

Kış aylarına kadar kumda bekleyen küp peynirleri, vatandaşlar tarafından üç yıl boyunca bozulmadan tüketilebiliyor. Köy dışından vatandaşların talep gösterdiği küp peynirinin satışını da yapan kadınlar, siparişleri 3 ay önceden alıyor. Kadınlar tarafından doğal olarak üretilen küp peyniri, 30 ile 40 lira arasında vatandaşların alımına sunuluyor.

Asırlardır süren gelenek... Küp peynirini kuma gömüp tüketiyorlar

SİPARİŞLER 3 AY ÖNCEDEN ALINIYOR, 3 YIL BOYUNCA TÜKETİLEBİLİYOR

Küp peyniri siparişlerini 3 ay önceden aldıklarını belirten Necmiye Yazıcı, peynirin üç yıla kadar tüketilebileceğini söyledi. Yazıcı, "Burada kışa hazırlık olarak peynir yapıyoruz. Kuma, kışa daha dayanıklı olması ve daha uzun olması ömürlü olması için gömüyoruz. Suyunu çektikten sonra çabuk bozulmasın diye. Genellikle kum içerisine gömüyoruz, kum serin olduğu için bozmuyor.

Asırlardır süren gelenek... Küp peynirini kuma gömüp tüketiyorlar

Küle gömüyoruz, hava almıyor ve bozulmuyor. Üç ay ile 6 ay arasında olgunlaşma süreci var. Olgunlaştıktan sonra 2 ile 3 yıl arasında ömrü oluyor.

Asırlardır süren gelenek... Küp peynirini kuma gömüp tüketiyorlar

Bozulmadan rahatça durabiliyor. Kaymakla yağı karıştırdığımız zaman yağlı peynir gibi oluyor, baya iştah açıcı. Küp peyniri köyümüzde ismi kuru peynir olarak geçiyor. Köyümüzde çokça tüketiliyor. Fazla peynirleri satıyoruz. Fiyatı 30 ile 40 lira arasında değişiyor, yağlı yaptıklarımız daha pahalı. Hediyelik yapıyoruz, bekliyoruz kıştan yaza kadar yiyoruz. İki, üç sene ömrü oluyor.

Asırlardır süren gelenek... Küp peynirini kuma gömüp tüketiyorlar

Satın almak isteyenlerden 2- 3 ay önceden sipariş alıyoruz. Bunlar, sipariş bayramdan sonra göndereceğim. Kendi otlattığımız hayvanlardan topladığımız sütle yaptığımız için organik ben de küle gömdüm" dedi.

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Asırlardır süren gelenek... Küp peynirini kuma gömüp tüketiyorlar
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