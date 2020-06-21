Babalar Günü mesajı ve sözleri! 2020 En Yeni ve Kısa, Uzun Resimli Babalar Günü mesajları

Yılın en özel günlerinden birisi daha geldi, çattı. 21 Haziran Pazar gününe denk Babalar Günü, yine aynı heyecan ve sevinç ile karşılandı. Bu önemli günde babasını mutlu etmek, onu ne kadar çok sevdiğini bir kez daha göstermek isteyenler çeşitli sürprizler hazırlarken, hediyeler de aldı. Bu hediyeleri ise Babalar Günü mesajı seçerek süslemek isteyenler araştırmalara başladı. 2020 En güzel ve resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri de sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan birisi oldu. Kısa, uzun, anlamlı, resimli Babalar Günü mesajları ve sözler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Babalar Günü Kutlu Olsun!
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Babalar Günü bu yıl 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bu anlamlı günü sosyal medya hesabından kutlamak isteyenler veya hediyelerine güzel bir not düşmek isteyenler doğru yerdeler. Babalar Günü mesajı için birbirinden güzel seçenekler bu başlık altında yer alıyor.
2020 KISA UZUN RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJI
Resimli Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri ile Whatsapp, Facebook, Instagram veya SMS olarak kolaylıkla dilediğiniz mesajı seçip gönderebilirsiniz
Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...
Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.
Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.
Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.
Dün, bugün ve yarın. Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizim ki bitimsiz, tanrısal bir sevgi. Babacığım babalar günün kutlu olsun.
Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.
Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum baba. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Babacığım.
Sensiz bir babalar günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum. . . Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar günün kutlu olsun baba.
Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın babalar gününü kutlar saygılar sunarım.
Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.
Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.
Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.
Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Babacığım babalar günün kutlu olsun.
İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.