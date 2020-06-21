Babalar Günü şiirleri! 2020 Babalar Günü için en güzel kısa ve uzun şiirler

Sabah saatlerinden itibaren babalar günü için heyecan başladı. Sosyal medya üzerinden İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri babalar gününe özel 2,3 ve 5 kıtalık şiirleri araştırıyor. Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan bugünde babalarımıza okuduğumuz kısa, uzun ve anlamlı şiirler güne anlam katıyor. Birçok kişi ise hazırladığı hediyelere Babalar Günü şiirlerini ekleyerek sürprizin anlamını duygusal bir boyuta taşıyor. İşte en güzel, anlamlı, kısa ve uzun Babalar Günü şiirleri 2020
Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü'nün gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi de heyecan başladı. Bugün için sürprizlerini hazırlayanlar Babalar Günü şiirleri ile hediyelerini farklı bir boyuta taşımak istiyor. Birbirinden güzel ve anlamlı şiirleri bir arada topladığımız haberimizde 2,3, 5 kıtalık babalar günü şiirleri yer alıyor. İşte, 2020 Babalar Günü şiirleri
BABANIN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ
Zirve seni bekliyor
Dağın kıymetini bil
Sanma ki yükselmek zor
Çağın kıymetini bil
Üşenme emek için
Mutluyum demek için
Üzümü yemek için
Bağın kıymetini bil
Yokluk göründüğü an
Çabuk yıkılır insan
Azı beğenmiyorsan
Çoğun kıymetini bil
Elin, ayağın, başın
Annenin, arkadaşın
Suyun, toprağın, taşın
Göğün kıymetini bil
Oğlum benim, bir düşün
Değeri var mı dünün
Yarın çok geç ömrünün
Bugünün kıymetini bil.
BABAM VE BEN
Babam ve ben harika ikiliyiz
Birlikte her işi bitiririz
Her zaman yeniden diriliriz
Babamın sevgisinden daha başka sevgi yoktur bilirsiniz.
Babacığım, senle ben tek kişiyiz,
Sevgimizle birlikte her zaman iyiyiz.
Ne kadar mutludur birlikte geçmişimiz
Her zaman böyle olsun sevgi dolu ilişkimiz.
BABALAR GÜNÜ İÇİN
Canım babacığım bugün babalar günü
Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü
Benim için her zaman sende var bir büyü
Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü
Nasıl unutabilirim yüzünü
Her zaman sende gördüm bütünü
Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü
Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü
Babalar günün kutlu olsun
Yüzün her zaman neşeyle dolsun
Benim için hayatımda her zaman özelsin
Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun
BABAM!
Kocaman oldum bak
Acılarım büyüdü
Dertlerim büyüdü
Hedeflerim, çıkmazlarım büyüdü
Hiç de güzel değilmiş büyümek
Kimler kırdı kalbimi, kimler üzdü
Başa dönebilsem keşke
Sana emeklesen sadece
Şimdi yaşanmışlıklarımı
Aldatılmalarımı
Kalp kırıklıklarımı
Ağlamalarımı al ve yeniden büyüt beni
-Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.
-Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.
-Babalar günü mesajları Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım babam. Senden uzakta, Senin değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Babalar günün kutlu olsun, ellerinden öperim.
-Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu ol
-Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.