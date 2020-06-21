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şiirleri! Günü için en güzel kısa ve uzun şiirler

Aileyi ayakta tutan ve koşulsuz sevgiyle sevilen babalarımızın şiirlerle anlam kazanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri babalar gününe özel 2,3 ve 5 kıtalık şiirleri okumak istiyor. Bu sene corona virüsü sebebiyle evlerinden kutlamalarını gerçekleştiren çocuklar kısa ve uzun şiirleri babalarına okuyarak sevgilerini hissettirecek. 2020 yılında da sevdiklerini bu özel günde hatırlamak isteyen kişiler tarafından kullanılmaya devam ediyor. İşte en güzel, duygusal, kısa ve uzun 2, 3, ve 5 kıtalık Babalar Günü şiirleri

Giriş Tarihi: 21.6.2020 10:59 ABONE OL
Babalar Günü şiirleri! 2020 Babalar Günü için en güzel kısa ve uzun şiirler

Sabah saatlerinden itibaren için heyecan başladı. Sosyal medya üzerinden İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri babalar gününe özel 2,3 ve 5 kıtalık şiirleri araştırıyor. Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan bugünde babalarımıza okuduğumuz kısa, uzun ve anlamlı şiirler güne anlam katıyor. Birçok kişi ise hazırladığı hediyelere Babalar Günü şiirlerini ekleyerek sürprizin anlamını duygusal bir boyuta taşıyor. İşte en güzel, anlamlı, kısa ve uzun 2020

BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ! 2020 BABALAR GÜNÜ İÇİN KISA VE UZUN ŞİİRLER

Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü'nün gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi de heyecan başladı. Bugün için sürprizlerini hazırlayanlar Babalar Günü şiirleri ile hediyelerini farklı bir boyuta taşımak istiyor. Birbirinden güzel ve anlamlı şiirleri bir arada topladığımız haberimizde 2,3, 5 kıtalık babalar günü şiirleri yer alıyor. İşte, Günü şiirleri

Babalar Günü şiirleri! 2020 Babalar Günü için en güzel kısa ve uzun şiirler

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ: 2020 BABALAR GÜNÜ İÇİN KISA VE UZUN ŞİİRLER

BABANIN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

Zirve seni bekliyor

Dağın kıymetini bil

Sanma ki yükselmek zor

Çağın kıymetini bil

Üşenme emek için

Mutluyum demek için

Üzümü yemek için

Bağın kıymetini bil

Yokluk göründüğü an

Çabuk yıkılır insan

Azı beğenmiyorsan

Çoğun kıymetini bil

Elin, ayağın, başın

Annenin, arkadaşın

Suyun, toprağın, taşın

Göğün kıymetini bil

Oğlum benim, bir düşün

Değeri var mı dünün

Yarın çok geç ömrünün

Bugünün kıymetini bil.

BABAM VE BEN

Babam ve ben harika ikiliyiz

Birlikte her işi bitiririz

Her zaman yeniden diriliriz

Babamın sevgisinden daha başka sevgi yoktur bilirsiniz.

Babacığım, senle ben tek kişiyiz,

Sevgimizle birlikte her zaman iyiyiz.

Ne kadar mutludur birlikte geçmişimiz

Her zaman böyle olsun sevgi dolu ilişkimiz.

BABALAR GÜNÜ İÇİN

Canım babacığım bugün

Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü

Benim için her zaman sende var bir büyü

Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü

Nasıl unutabilirim yüzünü

Her zaman sende gördüm bütünü

Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü

Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü

Babalar günün kutlu olsun

Yüzün her zaman neşeyle dolsun

Benim için hayatımda her zaman özelsin

Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun

BABAM!

Kocaman oldum bak

Acılarım büyüdü

Dertlerim büyüdü

Hedeflerim, çıkmazlarım büyüdü

Hiç de güzel değilmiş büyümek

Kimler kırdı kalbimi, kimler üzdü

Başa dönebilsem keşke

Sana emeklesen sadece

Şimdi yaşanmışlıklarımı

Aldatılmalarımı

Kalp kırıklıklarımı

Ağlamalarımı al ve yeniden büyüt beni

Babalar Günü şiirleri! 2020 Babalar Günü için en güzel kısa ve uzun şiirler

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

-Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

-Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

- mesajları Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım babam. Senden uzakta, Senin değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Babalar günün kutlu olsun, ellerinden öperim.

-Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu ol

-Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

Babalar Günü şiirleri! 2020 Babalar Günü için en güzel kısa ve uzun şiirler
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Babalar Günü şiirleri! 2020 Babalar Günü için en güzel kısa ve uzun şiirler
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