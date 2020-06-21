Babalar Günü'nde çok acı olay! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu...

Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, Ali Ercan Karayiğit denizde kayboldu.