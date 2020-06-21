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'nde çok acı olay! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu...

'nın Karataş ilçesinde, serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, su derinleşince çırpınmaya başladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan Habip Karayiğit (40), boğularak hayatını kaybetti. Ali Ercan Karayiğit ise denizde kayboldu.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 18:09 Son Güncelleme: 21.6.2020 18:10 ABONE OL
Babalar Günü'nde çok acı olay! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu...

Öğle saatlerinde babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesi üzerine çırpınmaya başladı. Habip Karayiğit oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Babalar Günü'nde çok acı olay! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu...

Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, Ali Ercan Karayiğit denizde kayboldu.

Babalar Günü'nde çok acı olay! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu...

BABA HASTANEDE ÖLDÜ, ALİ ERCAN KAYIP

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babalar Günü'nde çok acı olay! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu...

Karayiğit'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Ali Ercan Karayiğit'i bulmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu | Video

Babalar Günü'nde çok acı olay! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu...
Babalar Günü'nde çok acı olay! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu...
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Babalar Günü'nde çok acı olay! Oğlunu kurtarmaya çalışıyordu...
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